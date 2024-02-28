Белый дом пообещал внимательно следить за действиями России в Приднестровье
Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Белый дом будет внимательно следить за действиями России в Приднестровье. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление он сделал во время брифинга с журналистами. Помимо этого Миллер добавил, что США призывают Молдавию и Приднестровье приложить совместные усилия к преодолению разногласий.
«С учетом все более агрессивной и дестабилизирующей роли России в Европе, мы очень пристально отслеживаем действия России и общую ситуацию в Приднестровье», — заявил он.
Ранее члены парламента Приднестровья обратились к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии.
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