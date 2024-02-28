Погиб возглавляющий оппозицию двоюродный брат президента Чада

Лидер оппозиционной «Социалистической партии без границ» Чада Яя Дилло, который также является двоюродным братом президента переходного периода Махамата Идриса Деби, мертв. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местное СМИ.

© ТАСС/AP

Отмечается, что Дилло был объявлен мертвым властями государства.

Ранее сообщалось, что группа военных направляется к президентскому дворцу в Нджамене с целью взять его под контроль. Данные действия стали ответом на атаку на здание Национального управления безопасности Чада, в результате которой погибло несколько человек. Власти государства обвинили в этом «Социалистическую партию без границ».