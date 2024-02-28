В Госдепе высказались об отправке военных на Украину

Каждая страна сама решит вопрос с отправкой военных на Украину, США этого делать не будут. Такое заявление сделал официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер, передает «РИА Новости».

Его попросили прокомментировать публикации в западных СМИ о том, что США поддержат отправку странами Евросоюза военных на Украину.

«Другие страны будут решать, что они хотят сделать. Но от имени США президент ясно дал понять, что американских военных "на земле" не будет», — сказал Миллер.