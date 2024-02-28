Сын Байдена заявил под присягой, что никогда не вовлекал отца в свой бизнес

«Чтобы внести ясность, я совершил ошибки в своей жизни и упустил возможности и привилегии, которые были мне предоставлены. Я знаю это. Я несу за это ответственность. И я исправляю это. Но мои ошибки и недостатки принадлежат мне, а не моему отцу, который ничего не сделал, но посвятил всю свою жизнь общественному служению и попыткам сделать эту страну лучшим местом для жизни», — добавил он..