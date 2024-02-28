Сын Байдена заявил под присягой, что никогда не вовлекал отца в свой бизнес
Сын действующего президента США Джо Байдена Хантер заявил перед Конгрессом страны, что никогда не вовлекал отца в свой бизнес. Об этом сообщает The Washington Post.
Такое заявление он сделал во время своего выступления на закрытых совместных слушаниях комитета по надзору и подотчетности и юридического комитета Палаты представителей Конгресса, посвященных делу об импичменте главы государства. По мнению Хантера Байдена, республиканцы из палаты представителей устроили на него настоящую «охоту», а также растратили время и ресурсы в попытке оболгать его ради собственной выгоды.
«Я здесь сегодня, чтобы предоставить комитетам один неоспоримый факт, который должен положить конец ложной предпосылке этого расследования: я не вовлекал своего отца в свой бизнес», — заявил он.
Кроме того, сын американского президента заявил, что с помощью клеветы в его адрес Конгресс пытается очернить имя Джо Байдена. При этом Хантер считает, что у Конгресса нет никаких реальных доказательств того, что Джо Байден мог участвовать в бизнес-операциях своего сына.
«Чтобы внести ясность, я совершил ошибки в своей жизни и упустил возможности и привилегии, которые были мне предоставлены. Я знаю это. Я несу за это ответственность. И я исправляю это. Но мои ошибки и недостатки принадлежат мне, а не моему отцу, который ничего не сделал, но посвятил всю свою жизнь общественному служению и попыткам сделать эту страну лучшим местом для жизни», — добавил он..
Напомним, что Хантера Байдена привлекли к разбирательству по подозрению в вовлеченности президента США в бизнес-операции своих родственников. Ранее сын Джо Байдена прибыл в Конгресс для дачи показаний под присягой.