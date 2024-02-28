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Посол предупредил о возможном выходе ЮАР из БРИКС

Южноафриканская республика может покинуть объединение БРИКС, заявил посол ЮАР в Москве Мзувукиле Джефф Макетука, передает ТАСС.

В ЮАР предупредили о возможном выходе страны из БРИКС
© globallookpress.com

По его словам, такая угроза существует. Наступление таких последствий возможно, если на предстоящих президентских выборах в мае 2024 года победит не представитель от «Африканского национального конгресса», а кандидат от оппозиции, пояснил дипломат.

«Велика вероятность, что, если это произойдет, Южная Африка будет выведена из БРИКС. Примерно таким же образом, как это произошло в Аргентине», — подчеркнул глава дипмиссии.

Он также добавил, что ряд оппозиционных партий в ЮАР относятся враждебно к России.

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