Глава МИД Приднестровья рассказал, какую помощь ждет от России

«Речь идет об оказании дипломатической поддержки республике со стороны Москвы. Мы говорим, что Россия — это ответственный гарант в урегулировании приднестровского конфликта. Мы рассчитываем на то, что РФ будет учитывать факт проживания в Приднестровье более 220 тысяч россиян. Конечно, все эти граждане, люди надеются и рассчитывают, что Москва продолжит активное свое участие в процессе урегулирования для того, чтобы не допустить срыва переговорного процесса», — ответил Игнатьев на вопрос об ожиданиях Приднестровья от России.