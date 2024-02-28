Глава МИД Приднестровья рассказал, какую помощь ждет от России

Глава МИД Приднестровья заявил об ожидании дипломатической помощи от РФ
Прежде всего Приднестровье ожидает от России дипломатическую помощь. Об этом сообщил глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев, передает «РБК».
Ранее власти Приднестровья обратились к Москве за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии, которая заключается во введении нового таможенного кодекса Кишиневом.
По словам Игнатьева, в своей просьбе к России республика руководствовалась тем, что РФ является одним из посредников переговорной платформы в формате «5 плюс 2». Он отметил, что Приднестровье направило то же обращение к остальным участникам переговоров и международным структурам, в том числе ООН.
«Речь идет об оказании дипломатической поддержки республике со стороны Москвы. Мы говорим, что Россия — это ответственный гарант в урегулировании приднестровского конфликта. Мы рассчитываем на то, что РФ будет учитывать факт проживания в Приднестровье более 220 тысяч россиян. Конечно, все эти граждане, люди надеются и рассчитывают, что Москва продолжит активное свое участие в процессе урегулирования для того, чтобы не допустить срыва переговорного процесса», — ответил Игнатьев на вопрос об ожиданиях Приднестровья от России.
Также он указал, что миротворцы РФ уже поддерживают безопасность на берегах Днестра.