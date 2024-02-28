"А что нам остается?". Пашинян пригрозил де-юре заморозить участие Армении в ОДКБ

Фактическая заморозка участия Армении в ОДКБ означает, что у страны нет постпреда при организации и она не участвует в мероприятиях на высоком и высшем уровнях. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает ТАСС.

По его словам, Армения до сих пор не получила ответа от ОДКБ на вопрос о том, в чем заключается зона ответственности организации в стране. Пашинян считает, что данный факт «создает угрозу безопасности и территориальной целостности республики». В связи с этим Армения юридически заморозит свое членство в ОДКБ, если организация не выполнит свои обязательства, добавил он.