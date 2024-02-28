Президент Египта анонсировал скорое прекращение огня в Газе

Израиль и палестинское движение ХАМАС могут достигнуть соглашения о перемирии и введении режима прекращения огня в секторе Газа в ближайшие несколько дней. Такое заявление сделал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси , передает ТАСС.

По его словам, на данный момент ведутся переговоры с ХАМАС и Израилем о прекращении огня в секторе Газа.

Он отметил, что Каир продолжит оказывать «палестинцам поддержку до тех пор, пока не будет создано Государство Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме». Также президент указал, что Египет никогда не закрывал КПП «Рафах» на границе с сектором Газа и всегда был готов поставлять помощь его жителям.