Президент Египта анонсировал скорое прекращение огня в Газе
Израиль и палестинское движение ХАМАС могут достигнуть соглашения о перемирии и введении режима прекращения огня в секторе Газа в ближайшие несколько дней. Такое заявление сделал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, передает ТАСС.
По его словам, на данный момент ведутся переговоры с ХАМАС и Израилем о прекращении огня в секторе Газа.
«Надеюсь, что в ближайшие несколько дней мы достигнем такого соглашения», — сказал президент Египта.
Он отметил, что Каир продолжит оказывать «палестинцам поддержку до тех пор, пока не будет создано Государство Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме». Также президент указал, что Египет никогда не закрывал КПП «Рафах» на границе с сектором Газа и всегда был готов поставлять помощь его жителям.
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