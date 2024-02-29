Власти Британии разработали план мероприятий на случай смерти короля Карла III, у которого недавно обнаружили онкологическое заболевание. Об этом пишет Express.

В статье говорится, что план получил название "Мост Менай" (Menai Bridge). В нем прописано, в том числе, как будет объявлено о смерти монарха, что произойдет во время официального траура и как пройдут государственные похороны.

Такое название для плана было выбрано в честь подвесного моста в Уэльсе из-за прочных отношений короля с этим регионом: Чарльз был принцем Уэльским дольше всех - 64 года и 44 дня.

Согласно плану, первыми о смерти короля узнают премьер-министр и другие ключевые должностные лица, после будет сделано объявление в прямом телеэфире. После этого королем будет провозглашен принц Уильям, он выступит перед нацией.

Ключевыми событиями в период траура станут перенос гроба в Вестминстер и похороны.

Первоначально кодовые названия были введены, чтобы предотвратить утечку новостей о смерти главы государства, однако теперь они стали общеизвестными.