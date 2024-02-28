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Алиев допустил выход Азербайджана из Совета Европы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев допустил выход страны из Совета Европы, если в течение года права делегации не будут восстановлены.

Алиев допустил выход Азербайджана из Совета Европы
© РИА Новости

«Если в течение года права нашей делегации не будут восстановлены, мы можем серьёзно рассмотреть вопрос о нашем полном выходе из Совета Европы», — цитирует его азербайджанское государственное агентство «АзерТадж».

Алиев также с сожалением констатировал, что в прессе Азербайджан представляют как деспотичную страну, где людей сажают в тюрьму за мнение и царит диктатура.

«Об Азербайджане намеренно создается очень негативное впечатление», — подчеркнул он.

Алиев добавил, что в Баку не планируют атаковать Армению, обратные утверждения — инсинуации французского лидера Эммануэля Макрона.

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