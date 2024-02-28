Алиев допустил выход Азербайджана из Совета Европы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев допустил выход страны из Совета Европы , если в течение года права делегации не будут восстановлены.

«Если в течение года права нашей делегации не будут восстановлены, мы можем серьёзно рассмотреть вопрос о нашем полном выходе из Совета Европы», — цитирует его азербайджанское государственное агентство «АзерТадж» .

Алиев также с сожалением констатировал, что в прессе Азербайджан представляют как деспотичную страну, где людей сажают в тюрьму за мнение и царит диктатура.