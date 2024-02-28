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Алиев заявил об отсутствии планов нападения на Армению

У Азербайджана нет планов напасть на Армению. Об этом заявил глава государства Ильхам Алиев, принимая делегацию во главе с председателем Восточного комитета немецкой экономики Михаэлем Хармсом, пишет госагентство АзерТАдж.

Алиев заявил об отсутствии планов нападения на Армению
© Lenta.ru

Он назвал это инсинуациями президента Франции Эммануэля Макрона.

«У нас таких планов нет. Это инсинуации господина Макрона. Все это является частью антиазиатской политики Франции, основанной на демонизации нашей страны якобы в связи с подготовкой Азербайджана к нападению на Армению», — сообщил Алиев.

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