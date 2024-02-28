В Приднестровье прокомментировали «планы» о присоединении к России

Заместитель председателя Верховного совета (парламента) непризнанного Приднестровья Галина Антюфеева назвала слухами информацию о якобы готовящемся обращении к Москве с просьбой включить республику в состав РФ. Об этом сообщает ТАСС.

28 февраля в Приднестровье состоится съезд депутатов всех уровней. Инициатором собрания стал президент Приднестровья Вадим Красносельский. В нем примут участие около 650 делегатов из советов разных уровней, а также парламентарии, которые основали республику в 1990 году.

В некоторых СМИ и социальных сетях ранее сообщали, что на собрании якобы хотят обратиться к Москве с просьбой признать республику, а также присоединить ее к РФ.

«Эти слухи распространяют провокаторы. Такое обращение было бы неуместным, так как еще в 2006 году 97% участников проведенного у нас референдума проголосовали за независимость и сближение с Россией», — заявила Антюфеева.