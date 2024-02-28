В Приднестровье прокомментировали «планы» о присоединении к России
Заместитель председателя Верховного совета (парламента) непризнанного Приднестровья Галина Антюфеева назвала слухами информацию о якобы готовящемся обращении к Москве с просьбой включить республику в состав РФ. Об этом сообщает ТАСС.
28 февраля в Приднестровье состоится съезд депутатов всех уровней. Инициатором собрания стал президент Приднестровья Вадим Красносельский. В нем примут участие около 650 делегатов из советов разных уровней, а также парламентарии, которые основали республику в 1990 году.
В некоторых СМИ и социальных сетях ранее сообщали, что на собрании якобы хотят обратиться к Москве с просьбой признать республику, а также присоединить ее к РФ.
«Эти слухи распространяют провокаторы. Такое обращение было бы неуместным, так как еще в 2006 году 97% участников проведенного у нас референдума проголосовали за независимость и сближение с Россией», — заявила Антюфеева.
По ее словам, сегодня депутаты собираются обсудить меры противодействия давлению, а также привлечь внимание иностранных посредников к обострению в отношениях между Кишиневом и Тирасполем. Зампред Верховного совета надеется, что на принятые парламентариями решения отреагируют представители от ОБСЕ, России, Украины, а также наблюдатели из стран Евросоюза и США.