Обзор ИноСМИ: США об «оружии будущего» и неожиданное заявление Такера Карлсона

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В США рассказали об «оружии будущего» для войны с Россией и Китаем

США проводят масштабную модернизацию, чтобы «адаптироваться к меняющемуся характеру ведения войны» прежде всего против таких «грозных противников», как Китай и Россия. Об этом пишет американское издание The National Interest.

В частности, в 2023 году армия США представила 24 новые системы, в этом году ожидается такое же количество новинок. Ключевыми разработками станут: бронемашина поддержки пехоты M10 Booker, оснащенная 105-миллиметровой пушкой, двумя пулеметами и датчиками для ведения боев в городских условиях, новейшая боевая машина пехоты XM30, которая призвана заменить устаревшую M2 Bradley, а также боевая роботизированная машина Robotic Combat Vehicle, которая будет представлять собой «беспилотную наземную систему, обеспечивающую огневую поддержку и разведку».

Карлсон о ненависти к политикам США

Американский журналист Такер Карлсон после посещения России признался, что красота Москвы заставила его ненавидеть власти США. Такое заявление он сделал в интервью YouTube-блогеру Лексу Фридману.

По словам Карлсона, Москва оказалась «гораздо красивее» и безопаснее американских городов. «Кстати, это не заставило меня полюбить Путина. Это заставило меня ненавидеть своих собственных лидеров», - заявил журналист, подчеркнув, что именно власти США виноваты в том, что сейчас уже не осталось городов в стране, в которых можно чувствовать себя в безопасности.

Украинский дальнобойщик умер в очереди на границе

Украинский водитель фуры скончался в очереди в Словакии, пытаясь объехать пробку, вызванную протестами фермеров на украино-польской границе. Об этом заявил вице-президент ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин, чьи слова приводит УНН.

«Мы получили пока неофициальную информацию, что один из водителей, 35 лет, который стоял на территории Словакии в очереди, сегодня умер», - заявил он.

При этом он уточнил, что водитель находился в ста километрах от границы и идет следствие, которое установит причину его смерти.

Франция заранее ознакомила союзников с предложением об отправке военных на Украину

Франция еще до встречи в Париже и заявления президента Эммануэля Макрона о возможности направить военных из стран НАТО на Украину направила союзникам свои предложения о дальнейшей поддержке Киева. Об этом со ссылкой на европейский военный источник пишет агентство Agence France-Presse (AFP).

По словам источника издания, предложения Франции «несколько недель рассматривались европейскими союзниками», а США «довольно благосклонно отнеслись к ним».

«Пробный шар» Макрона вызвал резкую реакцию союзников

Лидеры стран НАТО, а также генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг отвергли идею президента Франции Эммануэля Макрона о том, что западные войска могли бы быть отправлены на Украину. Быстро лопнувший «пробный шар» Макрона продемонстрировал опасения, что успехи России на Украине придадут Москве «смелость угрожать прифронтовым государствам Восточной Европы», пишет USA Today.

Издание напомнило, что об отсутствии планов по отправке войск на Украину заявили канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер-министр Чехии Петр Фиала. В свою очередь представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби «ясно дал понять, президент Джо Байден исключил участие американских войск в боевых действиях на Украине».