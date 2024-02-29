В Британии обеспокоились антисемитизмом

«За последние несколько недель мы были свидетелями позорных попыток запугать депутатов парламента и подорвать наши демократические процессы... Такое поведение представляет угрозу нашей демократии и является токсичным для нашего общества. Растет консенсус в отношении того, что власть толпы заменяет демократическое правление. И мы должны коллективно, все мы, срочно изменить это», — призвал глава британского правительства решать проблему с антисемитизмом.