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В Британии обеспокоились антисемитизмом

Из-за растущего числа демонстраций в поддержку Палестины и антисемитских настроений в Британии растет угроза перехода от демократии к «власти толпы», полиция будет делать все возможное для купирования подобных опасных явлений. Об этом заявил британский премьер-министр Риши Сунак, сообщает Reuters.

В Британии обеспокоились антисемитизмом
© Lenta.ru

«За последние несколько недель мы были свидетелями позорных попыток запугать депутатов парламента и подорвать наши демократические процессы... Такое поведение представляет угрозу нашей демократии и является токсичным для нашего общества. Растет консенсус в отношении того, что власть толпы заменяет демократическое правление. И мы должны коллективно, все мы, срочно изменить это», — призвал глава британского правительства решать проблему с антисемитизмом.

Ранее министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что участники пропалестинских протестов не могут сказать ничего нового, поэтому регулярные митинги необходимо прекратить.

«Они высказали свою точку зрения и сделали это очень, очень громко, я не уверен, что эти марши каждые пару недель добавляют весомости их аргументам. Они в действительности не говорят ничего нового», — констатировал он.

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Джеймс Клеверли
Риши Сунак
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