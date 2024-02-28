Украина требует компенсацию от Польши

Украинская сторона требует компенсацию от польских фермеров, которые высыпали от 160 до 180 тонн украинского зерна на границе во время транспортной блокады. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

Напомним, что в ходе общенационального протеста польские фермеры несколько раз высыпали украинское зерно из вагонов. Первый подобный инцидент произошел 11 февраля, а еще один — 20 февраля. Прокуратура Польши проводит расследование происшествий.

По словам Высоцкого, высыпанная продукция предназначалась не для Польши, а направлялась в Марокко.

«Те, кто нанес ущерб, должны возместить его. Это может быть решено по результатам суда или добровольно», — сказал он.