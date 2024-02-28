Зеленский назвал цель визита в Албанию

«Сегодня работаю в Тиране. Встречусь с бескомпромиссным другом Украины [премьер-министром Албании] Эди Рамой (...). С премьер-министром Албании и его командой проведем переговоры по оборонному и политическому сотрудничеству, поддержке "формулы мира" и работе над соглашениями о безопасности», — говорится в пресс-релизе.