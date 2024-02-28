Мужчина напал на внучку Муссолини в Страсбурге

На депутата Европарламента 62-летнюю Алессандру Муссолини напали в Страсбурге. Об этом она рассказала телеканалу Euronews.

По словам Муссолини, ее на улице узнал говоривший по-итальянски мужчина. Он оскорбил депутата и ударил по спине и плечам.

«Я потрясена произошедшим», — поделилась Муссолини.

Она добавила, что не намерена выдвигать обвинения, и добавила, что осуждает любые формы насилия.

До этого оппозиционные партии Италии потребовали провести расследование после публикации видео, на котором сотни мужчин демонстрировали фашистское приветствие во время митинга в Риме.

Речь идет о мероприятии, которое состоялось в 46-ю годовщину дня, когда двое неофашистов, предположительно, были ликвидированы крайне левыми боевиками, а третий — полицейскими на фоне возникших после этого беспорядков в Риме.