Такер Карлсон назвал единственный способ для Байдена победить на выборах

Популярный американский журналист Такер Карлсон выразил уверенность, что «дряхлый» президент США Джо Байден может победить на выборах только с помощью фальсификаций. Такое мнение он озвучил в интервью YouTube-блогеру Лексу Фридману.

По словам Карлсона, весь мир знает, что нынешний глава Белого дома «не может говорить, не может ходить».

«Вы знаете, дряхлый человек не может победить на выборах в самой влиятельной стране, только если не будет фальсификации», - уверен журналист.

Такер Карлсон уверен, что если Байден все-таки одержит победу, то это будет «дурацкой шуткой над демократией».

Джо Байден является самым старым президентом США и сейчас проводит избирательную кампанию для переизбрания на новый срок. При этом он регулярно в своих выступлениях повторяется, забывает имена, путает страны и их лидеров. Так, недавно Байден заявил, что общался с лидером Франции Франсуа Миттераном, и его не смутило, что тот умер в 1996 году.