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Республиканцы в Сенате США считают переговоры единственным выходом из кризиса на Украине

Большая часть сенаторов США от Республиканской партии считает переговоры единственным путем урегулирования конфликта на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Politico.

По данным издания, всего несколько месяцев назад такая позиция была непопулярной, однако сегодня ее разделяет все больше парламентариев.

Как считают законодатели, шансы Киева на победу невелики.

В Японии начали четвертый этап сброса воды с АЭС «Фукусима-1»

Эксперты японской аварийной АЭС «Фукусима-1» приступили к четвертому этапу сброса очищенной воды со станции, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-оператор Tokyo Electric Power.

Планируется сбросить около 7,8 тыс. тонн воды партиями, не превышающими 500 тонн в сутки. Очередной этап продлится до 16 марта.

Ранее МИД страны объявил, что в середине марта с очередной инспекцией на станцию прибудет делегация Международного агентства по атомной энергии во главе с Рафаэлем Гросси, чтобы понаблюдать за процессом сброса воды, а также встретится с властями префектуры Фукусима и местными жителями.

Посольство РФ обвинило США в попытках дестабилизировать ситуацию в России

Вашингтон за счет искусственно нагнетаемой русофобской истерии хочет дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в России в преддверии выборов главы государства, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Вашингтоне.

Так дипломаты отреагировали на антироссийские заявления руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера и других представителей американского внешнеполитического ведомства.

«Расцениваем подобные высказывания как грубую попытку вмешаться во внутренние дела», — отметили в посольстве.

Российский боец рассказал, что ВС РФ закрепились в освобожденном поселке Ласточкино

Войска России закрепились в освобожденном поселке Ласточкино, сообщает ТАСС.

Бойцы продолжают вести наступательные действия. Как заявил командир мотострелковой бригады группировки войск «Центр» с позывным Енисей, «все готовы идти дальше, нас не сломить».

Отмечается, что при уходе противник применял по населенному пункту запрещенные фосфорные боеприпасы, чтобы нанести «хоть какой-то мелкий урон» войскам РФ.

В МЭР сообщили, что РФ близка к отмене виз для граждан Саудовской Аравии, Мьянмы, Малайзии

Россия прорабатывает отмену виз для граждан многих стран, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя министра экономического развития РФ Дмитрия Вахрукова.

По его словам, в настоящее время наиболее близка к завершению процесса работа с Оманом, Бахрейном, Саудовской Аравией, Малайзией и Мьянмой.