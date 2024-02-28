США и Южная Корея осудили ракетные пуски КНДР

Министры обороны Республики Корея и США Син Вон Сик и Ллойд Остин в телефонном разговоре подвергли КНДР критике за проведение ракетных испытаний и учений. Об этом сообщило южнокорейское военное ведомство.

"Они осудили безрассудные действия, которые повышают напряженность на Корейском полуострове, в том числе недавние пуски ракет и различные провокации на море", - проинформировали в Сеуле. Министры двух стран отметили важность поддержания боеготовности ради сдерживания "возрастающей ракетно-ядерной угрозы" со стороны КНДР.

США и Южная Корея решили увеличивать потенциал применения средств расширенного сдерживания и укреплять трехстороннее сотрудничество с Японией. Американская сторона подтвердила приверженность союзу, а южнокорейская - концепции "мир посредством силы".

Син Вон Сик и Остин также коснулись якобы имеющего место военно-технического партнерства России и КНДР. По их словам, торговля оружием с Пхеньяном представляет угрозу миру и стабильности на планете. Министры подчеркнули, что готовы "строго реагировать" на это во взаимодействии с международным сообществом.