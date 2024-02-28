Трамп уверенно побеждает на республиканских праймериз в Мичигане

Бывший президент США Дональд Трамп одерживает убедительную победу на праймериз республиканцев в Мичигане. По данным Fox News, после закрытия избирательных участков в 22:00 вторника (05:00 мск среды), Трамп набирает 65,12 процента голосов избирателей, его единственный соперник Никки Хейли чуть более 30 процентов голосов. У демократов победу одерживает действующий президент Джо Байден.

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Во вторник у избирателей была возможность проголосовать на первичных выборах в штате как за кандидатов в президенты от республиканцев, так и от демократов. Первичные избиратели-демократы могли выбирать между президентом Байденом и его соперниками, членом палаты представителей Дином Филлипсом из Миннесоты и писательницей Марианной Уильямсон.

Между тем, избиратели-республиканцы во вторник выбирали между бывшим президентом Трампом и бывшим губернатором Южной Каролины Хейли, единственными двумя кандидатами от Республиканской партии, оставшимися в гонке, хотя в бюллетенях для голосования появились и другие, которые с тех пор выбыли, в том числе бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, губернатор Флориды Рон ДеСантис, бизнесмен Вивек Рамасвами и бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон.

На кону стоят голоса 16 делегатов для итогового подсчета на всеобщей партийной конференции Республиканской партии. До этого, как Трамп, так и Байден победили во всех проводившихся праймериз своих партий, что приближает их схватку за кресло главы Белого дома на выборах президента, которые пройдут 5 ноября этого года.

В субботу Республиканская партия Мичигана проведет партийный съезд в Детройте. Победитель этого конкурса сможет получить до 39 делегатов, но они будут распределены по округам. Всего имеется 13 округов и по три делегата от каждого округа. Трамп ранее доминировал на кокусах в Айове, покинул Нью-Гэмпшир с убедительной победой, одержал победу на кокусах в Неваде и на Виргинских островах США, а затем победил в Южной Каролине, одержав "большую победу", чем он ожидал.

"Я очень горжусь этими выборами", - сказал он Fox News Digital во время эксклюзивного интервью после своей победы в Южной Каролине.

"Мы устанавливаем рекорды в каждом штате", - добавил бывший президент.