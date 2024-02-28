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Aydinlik: доверие Путина к туркам имеет огромное значение для Анкары

Заявление президента Владимира Путина об энергетическом сотрудничестве с Анкарой имеет огромное значение для российско-турецких отношений.

СМИ: доверие Путина к туркам имеет огромное значение для Анкары
© РИА Новости

Об этом заявил экономический обозреватель Aydinlik Серхат Латифоглу.

«Крайне важно, что Путин выражает доверие... Это поддерживающие и обнадёживающие заявления для Турции», — сказал журналист.

Ранее Путин назвал Турцию самым надёжным газовым партнёром России.

Также российский лидер во время телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил его вклад в развитие дружественных отношений двух стран.

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