СМИ: доверие Путина к туркам имеет огромное значение для Анкары

Заявление президента Владимира Путина об энергетическом сотрудничестве с Анкарой имеет огромное значение для российско-турецких отношений.

«Крайне важно, что Путин выражает доверие... Это поддерживающие и обнадёживающие заявления для Турции», — сказал журналист.

Также российский лидер во время телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил его вклад в развитие дружественных отношений двух стран.