СМИ: доверие Путина к туркам имеет огромное значение для Анкары

Aydinlik: доверие Путина к туркам имеет огромное значение для Анкары
Заявление президента Владимира Путина об энергетическом сотрудничестве с Анкарой имеет огромное значение для российско-турецких отношений.
Об этом заявил экономический обозреватель Aydinlik Серхат Латифоглу.
«Крайне важно, что Путин выражает доверие... Это поддерживающие и обнадёживающие заявления для Турции», — сказал журналист.
Ранее Путин назвал Турцию самым надёжным газовым партнёром России.
Также российский лидер во время телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил его вклад в развитие дружественных отношений двух стран.