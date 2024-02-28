$92.04-0.5999.92-0.26
Войти в почту

США требуют от Израиля гарантий соблюдения международного права, пишут СМИ

Американские власти требуют от Израиля подписать письменные гарантии соблюдения международного права при использовании оружия США и доступа гуманитарной помощи в секторе Газа, сообщает портал Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников.

США потребовали от Израиля гарантий соблюдения международного права
© РИА Новости

Это должно произойти в середине марта текущего года. Лидер США Джо Байден 8 февраля издал меморандум. Он предполагает «достоверные и надежные письменные заверения» от стран, которым Вашингтон поставляет вооружения. Участвующим в конфликтах странам дали 45 дней со дня публикации документа для предоставления заверений.

Другие государства могут подать их в течение 180 дней. Если страны не предоставят в срок требующиеся документы, США могут приостановить передачу им оружия.

Итоговая явка на местных выборах в Израиле составила менее 50%

Как заявил порталу американский чиновник, аналогичные письма были предоставлены ряду других стран, которые используют американское оружие. Список данных стран не разглашается.

В мире
Джозеф Байден
Израиль
Соединенные Штаты
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости