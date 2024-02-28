Пентагон признал, что РФ может восстанавливать ОПК, несмотря на санкции

Россия продемонстрировала, что способна восстанавливать свой оборонно-промышленный комплекс (ОПК), несмотря на все ограничительные меры Запада. Это признала во вторник министр сухопутных войск США Кристин Уормут.

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"На системном уровне речь идет о сильной стороне россиян - способности генерировать массу в плане личного состава. И, считаю, на системном уровне мы видим, что они в состоянии регенерировать свою промышленную базу, невзирая на все санкции", - заявила Уормут на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС.

"Несмотря на сказанное, считаю, что на уровне индивидуального солдата, на уровне индивидуального лидера (командира - прим. ТАСС) они (Вооруженные силы России - прим. ТАСС) и близко не столь же проворны, предприимчивы, способны брать на себя инициативу, сколь мы. Считаю, что в этом заключается значительная сила сухопутных войск США", - утверждала представитель Пентагона.

В свою очередь начальник штаба сухопутных войск генерал Рэнди Джордж, комментируя действия ВС РФ в ходе специальной военной операции на Украине, подчеркнул: "Они адаптируются, они учатся, вносят [необходимые] коррективы". Военачальник подтвердил, что имеет в виду в том числе те аспекты СВО, которые связаны с беспилотными летательными аппаратами, барражирующими боеприпасами, радиоэлектронной борьбой. "Сигнал, который я всегда подаю, заключается в следующем: никогда не надо недооценивать своего врага, это плохая стартовая позиция", - сказал при этом Джордж.

Кроме того, он отметил, что ход СВО тщательно анализируют все армии на планете. "Полагаю, что во всем мире следят за происходящим. Все адаптируются к происходящему. Все очень пристально следят за этим", - заявил начштаба.