Число погибших в секторе Газа палестинцев превысило 30 тысяч, еще более 70 тысяч человек получили ранения. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в социальной сети X.

"Число смертей в Газе превысило 30 тысяч, значительное большинство из них - женщины и дети, - написал он. - Более 70 тысяч палестинцев получили ранения". "Это ужасное насилие, и страдания должны прекратиться", - отметил Гебрейесус, подчеркнув, что необходимо прекращение огня.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.