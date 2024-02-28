Аргентинские регионы отказались от нефтяной забастовки

Аргентинские регионы не будут приостанавливать производство нефти после того, как суд вынес решение в пользу провинции Чубут, у который возник конфликт с федеральным правительством из-за финансирования. Об этом сообщил губернатор Чубута Игнасио Торрес.

"Вопрос решен, мы ни за что не будем ставить под угрозу работу и безопасность жителей Чубута, Рио-Негро, Неукена. Мы также обсудили это с [губернатором провинции Огненная Земля] Густаво Мелельей. Вопрос решен, оснований для конфликта больше не должно быть", - сказал он на пресс-конференции.

На прошлой неделе Торрес заявил, что Чубут не будет отправлять нефть и газ, если федеральное правительство не переведет региону 13,5 млрд песо ($16 млн), которые ему полагались из фонда, формируемого из налоговых сборов. По словам администрации президента Аргентины Хавьера Милея, средства были удержаны из-за долга провинции. В поддержку Чубута высказались другие провинции юга Аргентины, на которые приходится 80% добычи нефти. Во вторник суд запретил федеральному правительству удерживать положенные провинции средства.

Ранее в поддержку Чубута, помимо южных провинций, высказались и другие регионы страны, в том числе с губернаторами из оппозиционной коалиции "Вместе за перемены", которая зачастую выступает союзником правящей коалиции "Свобода наступает".