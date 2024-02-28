В конгрессе США растут призыву к диалогу с Россией по Украине

Все больше американских конгрессменов приходят к выводу о том, что продолжающийся конфликт вокруг Украины необходимо будет завершать путем переговоров с Москвой, сообщает газета Politico со ссылкой на опрошенных законодателей.

Издание напоминает, что речи об этом не шло еще несколько месяцев назад. Однако теперь все больше парламентариев в США склонны считать, что урегулирование за столом переговоров является наиболее вероятным сценарием вне зависимости от того, направит ли Вашингтон дополнительную помощь Киеву или нет.

«Вопрос состоит лишь в том, у кого к этому моменту будет больше рычагов влияния...», — заявил заместитель председателя сенатского комитета по разведке Марко Рубио.

С ним согласен сенатор Джей Ди Вэнс.

«Надеюсь, это приведет к какому-то урегулированию, при котором Украина сможет сохранить свою страну...», — заявил он.

Законодатель считает, что администрация президента Джо Байдена «всегда на несколько месяцев отстает в понимании реальной ситуации на местах».

Подобные заявления отражают позиции многих представителей Республиканской партии, которые к тому же считают, что шансы Украины на победу в этом конфликте невелики. Наряду с этим, в Конгрессе растет количество тех, кто выступает против отправки Киеву помощи на безоговорочной основе.