Глава МИД Албании сообщил о неожиданном визите Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Албанию. Об этом сообщил глава албанского МИД Игли Хасани в соцсети X.

"Большая честь приветствовать... Зеленского в Тиране", - цитирует РИА Новости публикацию министра.

В Албанию Зеленский прибыл с необъявленным визитом. О целях его поездки ничего не сообщается.

Между тем, по данным агентства France-Presse, украинский президент хочет встретиться с несколькими региональными лидерами в рамках запланированного саммита "Украина - Юго-Восточная Европа".