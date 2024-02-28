Глава МИД Албании сообщил о неожиданном визите Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Албанию. Об этом сообщил глава албанского МИД Игли Хасани в соцсети X.
"Большая честь приветствовать... Зеленского в Тиране", - цитирует РИА Новости публикацию министра.
В Албанию Зеленский прибыл с необъявленным визитом. О целях его поездки ничего не сообщается.
Между тем, по данным агентства France-Presse, украинский президент хочет встретиться с несколькими региональными лидерами в рамках запланированного саммита "Украина - Юго-Восточная Европа".
Ранее сообщалось, что Зеленский посетил Саудовскую Аравию с официальным визитом, чтобы встретиться с наследным принцем. Украинский лидер заявил, что Киев рассчитывает на активную поддержку со стороны Саудовской Аравии.