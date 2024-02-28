Карлсон: бизнес в США использует Украину, чтобы "ободрать как липку" налогоплательщиков
Бизнесмены в США используют ситуацию на Украине, чтобы "ободрать как липку" американских налогоплательщиков. Такое мнение выразил американский журналист Такер Карлсон в интервью YouTube-блогеру Лексу Фридману.
"Многие американские бизнесмены используют Украину как способ ободрать как липку американских налогоплательщиков", - сказал он. Журналист также отметил, что некоторые политики в США используют ситуацию на Украине для "реализации своих геополитических амбиций".
Ранее газета The Wall Street Journal информировала, что конфликт на Украине принес военно-промышленному комплексу США рост числа заказов со стороны министерства обороны страны и европейских союзников.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя также заявил, что поддержка Украины для США и Великобритании является не только геополитическим, но и коммерческим предприятием.