Карлсон обвинил власти США в сливе информации

Журналист из США Такер Карлсон обвинил американские власти в «сливе» информации о его встрече в России с бывшим сотрудником спецслужб США Эдвардом Сноуденом, сообщает РИА Новости.

По словам журналиста, Сноуден не хотел, чтобы об их встрече в Москве было известно. Карлсон никому не рассказал о разговоре с экс-сотрудником спецслужб.

«Единственная причина, по которой я вам это рассказываю..., (издание) Semafor... сообщило об информации, которую получило от американских разведведомств, которая была «слита» вопреки моим интересам с использованием моих средств... в якобы свободной стране», — указал журналист.

Он также рассказал о том, что несколько лет назад во время его визита в Северную Корею, у него начались проблемы с телефоном.

«Я поговорил кое с кем в совете по нацбезопасности (США)..., кто знал, что... телефон отслеживается южнокорейским правительством», — отметил Карлсон.

По его словам, в Южной Корее предполагали, что журналист общается с Дональдом Трампом, который тогда занимал пост президента США.