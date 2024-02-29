Новая Зеландия объявила о новом пакете антироссийских санкций

Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс объявил о введении нового пакета санкций в отношении российских предприятий и граждан. Об этом сообщается в заявлении главы ведомства, опубликованном на сайте правительства страны.

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Как отмечается в документе, новые рестрикции коснутся цен на российскую нефть и экспорта некоторых товаров в Россию и Белоруссию через третьи страны, а также содержат финансовые и экономические ограничения в отношении граждан РФ и предприятий.

"Новая Зеландия ввела санкции против 45 российских граждан и 16 организаций, которые участвуют в обходе ограничительных мер, в том числе при покупке технологий для российской оборонной промышленности", - заявил Питерс, отметив, что также под действие рестрикций попали лица, причастные, по мнению новозеландского правительства, к "закупкам оружия у Северной Кореи".

С февраля 2022 года правительство Новой Зеландии 25 раз вводило санкции против российских предприятий и граждан. Для расширения возможностей объявлять ограничения в отношении россиян местным парламентом был принят специальный закон.

В настоящий момент в санкционные списки Новой Зеландии внесены президент РФ Владимир Путин и те, кого новозеландские власти считают его ближайшим окружением.

Также санкции введены в отношении всех членов правительства Российской Федерации, руководства Совбеза РФ, всех депутатов Государственной думы и Совета Федерации, губернаторов и руководителей новых регионов, а также более чем 100 бизнесменов и предпринимателей. Кроме того, ограничения введены в отношении 230 российских организаций, 19 финансовых учреждений, включая Банк России, 37 медиакомпаний и журналистов, 15 членов ЦИК РФ. Всего в списке 1 245 граждан и 455 предприятий, учреждений и ведомств.