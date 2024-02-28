Всемирная продовольственная программа нарастит помощь Газе при одном условии

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН, приостановившая поставки гуманитарной помощи в северную часть сектора Газа, будет готова нарастить свою деятельность в анклаве в случае введения прекращения огня, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя исполнительного директора ВПП Карла Скау, который выступил на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

По его словам, 18 и 19 февраля конвои продовольственной программы столкнулись с большими трудностями, среди которых — задержка на контрольно-пропускных пунктах, обстрел и разграбление. ВПП была вынуждена приостановить поставки продовольствия на север анклава до тех пор, пока не будут обеспечены условия, которые позволят осуществлять поставки без опасности, как для сотрудников, так и для тех, кто получает эту помощь.

В настоящее время ВПП изучает все возможности для восстановления своей деятельности в северной части Газы.

«Наши сотрудники стали свидетелями катастрофы на севере», — отметил Скау.