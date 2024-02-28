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Всемирная продовольственная программа нарастит помощь Газе при условии прекращения огня

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН, приостановившая поставки гуманитарной помощи в северную часть сектора Газа, будет готова нарастить свою деятельность в анклаве в случае введения прекращения огня, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя исполнительного директора ВПП Карла Скау, который выступил на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Всемирная продовольственная программа нарастит помощь Газе при одном условии
© globallookpress.com

По его словам, 18 и 19 февраля конвои продовольственной программы столкнулись с большими трудностями, среди которых — задержка на контрольно-пропускных пунктах, обстрел и разграбление. ВПП была вынуждена приостановить поставки продовольствия на север анклава до тех пор, пока не будут обеспечены условия, которые позволят осуществлять поставки без опасности, как для сотрудников, так и для тех, кто получает эту помощь.

В настоящее время ВПП изучает все возможности для восстановления своей деятельности в северной части Газы.

«Наши сотрудники стали свидетелями катастрофы на севере», — отметил Скау.

Как следует из доклада ЮНИСЕФ и ВПП, основанном на последних данных, ситуация особенно экстремальна в северной части сектора Газа. 15,6%, или каждый шестой ребенок в возрасте до двух лет страдают от острого недоедания, а все население анклава, которое составляет 2,2 млн человек, нуждается в гуманитарной помощи.

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