Маск назвал США убежищем для преступников со всего мира

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск заявил, что в связи с миграционными проблемами США стали убежищем для преступников. Об этом он написал в социальной сети X.

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Маск раскритиковал миграционную политику американских властей и назвал США убежищем для преступников со всего мира из-за проблем с границей.

«Возможность выбросить документы, удостоверяющие личность (из любой страны), пересечь южную границу и попросить "убежища" превратила Америку в убежище для самых опасных преступников в мире!» — возмутился он.

Ранее Маск обвинил власти США в потворстве нелегальной миграции.