Кирби назвал условие для конфискации активов РФ в США

Конфискация суверенных российских активов возможна в том случае, если Конгресс США предоставит президенту Соединенных Штатов Джо Байдену соответствующие полномочия, рассказал на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, журналисты задали Кирби вопрос о том, возможно ли использование замороженных активов РФ для помощи Украине.

«Мы все еще нуждаемся в больших законных полномочиях от Конгресса, чтобы президент мог действовать в этом вопросе», — признал Кирби.

Представитель Белого дома отметил, что Вашингтон вместе с Брюсселем намереваются в ближайшее время использовать только часть российских активов.

Главы МИД Великобритании и Польши Дэвид Кэмерон и Радослав Сикорский сообщили ранее, что борьба на Украине продолжается.

Министры подчеркнули, что для того, чтобы Киев смог одержать победу в противостоянии, коллективному Западу следует сосредоточиться на ключевых вопросах, среди которых, в том числе, наложение ареста на замороженные российские активы.