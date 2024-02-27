В Британии оценили вероятность войны с Россией

Соединенному Королевству не угрожают ни вторжение, ни военный конфликт с Россией, заявил начальник штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин. Об этом пишет ТАСС.

Офицер отметил, что обратил внимание на сенсационные заголовки в прессе королевства, кричащие о грядущем противостоянии с Россией.

«Мы не находимся на грани войны с Россией. На нашу территорию не собираются вторгаться», — подчеркнул адмирал.

По его словам, сотрудники Минобороны страны не ведут разговоры об обязательной воинской повинности в классическом понимании этого термина.

Адмирал заметил, что королевство находится в безопасности, так как является частью сильного альянса и располагает ядерным оружием.