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В Великобритании заявили, что у Лондона нет конфликта с Россией

Соединенному Королевству не угрожают ни вторжение, ни военный конфликт с Россией, заявил начальник штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин. Об этом пишет ТАСС.

В Британии оценили вероятность войны с Россией
© globallookpress.com

Офицер отметил, что обратил внимание на сенсационные заголовки в прессе королевства, кричащие о грядущем противостоянии с Россией.

«Мы не находимся на грани войны с Россией. На нашу территорию не собираются вторгаться», — подчеркнул адмирал.

По его словам, сотрудники Минобороны страны не ведут разговоры об обязательной воинской повинности в классическом понимании этого термина.

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Адмирал заметил, что королевство находится в безопасности, так как является частью сильного альянса и располагает ядерным оружием.

Вместе с тем, пояснил Радакин, Великобритания сталкивается с атаками в киберпространстве. Кроме того, добавил он, не исключаются нападения в космосе, теракты на подводной инфраструктуре.

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