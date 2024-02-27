Шольц пообещал фермерам сокращение бюрократии

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил фермеров, что политика властей направлена на то, чтобы пойти навстречу аграриям, в частности, сократить бюрократию.

"Мы уже пытаемся сократить этот невероятный лабиринт правил", - заявил Шольц на встрече с гражданами в городе Эммендинген (федеральная земля Баден-Вюртемберг), отвечая на вопрос фермера.

Тем, кто хочет получить деньги от государства, по его словам, по-прежнему "придется заполнять формы". Но при этом должно быть меньше требований к документации, указал он.