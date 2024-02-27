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Шольц пообещал фермерам сокращение бюрократии

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил фермеров, что политика властей направлена на то, чтобы пойти навстречу аграриям, в частности, сократить бюрократию.

Шольц пообещал фермерам сокращение бюрократии
© globallookpress.com

"Мы уже пытаемся сократить этот невероятный лабиринт правил", - заявил Шольц на встрече с гражданами в городе Эммендинген (федеральная земля Баден-Вюртемберг), отвечая на вопрос фермера.

Тем, кто хочет получить деньги от государства, по его словам, по-прежнему "придется заполнять формы". Но при этом должно быть меньше требований к документации, указал он.

Германские фермеры уже несколько недель проводят акции, блокируют дороги и улицы, выражая недовольство аграрной политикой правительства Германии, в частности, отменой ряда налоговых льгот. Профсоюз германской полиции (GdP) требует запретить тракторы на акциях протеста и демонстрациях.

Масштабная демонстрация прошла 15 января в Берлине, протестующие пригнали к Бранденбургским воротам 5 тыс. единиц сельхозтехники.

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Олаф Шольц
Германия