Муж двоюродной племянницы королевы Елизаветы II умер в 45 лет

«Том был исключительным человеком, который осветил жизни всех, кто его знал. Его смерть стала большим потрясением для всей семьи, и мы просим вас уважать нашу частную жизнь, пока мы оплакиваем его кончину», — говорится в заявлении ближайших родственников Кингстона, которое приводит Букингемский дворец.