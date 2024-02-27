Хейли: выдвижение Трампа равнозначно самоубийству США

"Возможно, для него это способ выжить, оплатить судебные издержки и избавиться от юридических рисков, но для нашей страны это равносильно самоубийству", - сказала она, напомнив, что Трампу предъявлено 91 уголовное обвинение.

25 апреля 2023 года Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Его предшественник Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года. Он считается фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев, Хейли - его основной конкурент.