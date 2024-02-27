В ООН отреагировали на слова Макрона об отправке войск на Украину

ООН призывает избегать подстрекательской риторики вокруг конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге для журналистов 27 февраля, комментируя просьбу оценить слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправить войска европейских стран на Украину, передает РИА Новости.

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Макрон 26 февраля по итогам саммита в Париже не исключил отправку войск на Украину в будущем. По его словам, поражение России необходимо для безопасности и стабильности в Европе.

«Наш призыв был последовательным с самого начала — избегать такой риторики. И об этом мы говорили с начала конфликта», — заявил Дюжаррик.

Он отметил, что с начала конфликта использовалась риторика, у которой был «потенциал к подливанию масла в огонь в уже смертельном конфликте».