В Китае выразили поддержку России

Власти Китая выражают поддержку в связи с предстоящими президентскими выборами в России. Об этом сообщили в МИД России, передает ТАСС.

© Газета.Ru

"Китайская сторона выразила твердую поддержку Российской Федерации в контексте предстоящих президентских выборов, а также текущего председательства нашей страны в БРИКС", - заявили в министерстве иностранных дел.

Кроме выражения поддержки, китайские коллеги также отметили высокий уровень стратегического взаимодействия России и Китая, а также обсудили с российскими дипломатами график предстоящих встреч на высоком уровне.

До этого посольство России получило согласие Германии на проведение в Берлине и Бонне голосования на выборах президента РФ.