В WikiLeaks назвали сроки решения суда по делу Ассанжа

Уточняется, что суд в Великобритании рассматривает апелляцию самого Ассанжа об отмене решения об экстрадиции в США. При этом каких-либо точных дат в организации не назвали.

Напомним, что 52-летний австралийский журналист Джулиан Ассанж был обвинен в крупнейшем в истории США раскрытии конфиденциальной информации. На сегодняшний день Ассанж находится в лондонской тюрьме, однако последние несколько лет власти США добиваются у Великобритании экстрадиции обвиняемого. При этом в США журналисту грозит срок до 175 лет лишения свободы.