В WikiLeaks назвали сроки решения суда по делу Ассанжа
В WikiLeaks сообщили, что решение суда по делу основателя организации Джулиана Ассанжа ожидается в марте.
Уточняется, что суд в Великобритании рассматривает апелляцию самого Ассанжа об отмене решения об экстрадиции в США. При этом каких-либо точных дат в организации не назвали.
«Предстоящие даты: март: решение по последней апелляции Джулиана Ассанжа в Великобритании», — сказано в сообщении WikiLeaks в социальной сети X.
Напомним, что 52-летний австралийский журналист Джулиан Ассанж был обвинен в крупнейшем в истории США раскрытии конфиденциальной информации. На сегодняшний день Ассанж находится в лондонской тюрьме, однако последние несколько лет власти США добиваются у Великобритании экстрадиции обвиняемого. При этом в США журналисту грозит срок до 175 лет лишения свободы.
Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Белый дом не считает деятельность Ассанжа журналистикой.