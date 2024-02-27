Известного украинского журналиста задержали в Польше

Ткач рассказал, что к нему и его напарнику подошли польские полицейские, после чего начали "хватать камеры и обыскивать". После этого их привезли в комендатуру, где около 10 человек стали обыскивать автомобиль. Ткач отметил, что полицейские выбросили вещи на капот автомобиля, забрали карты памяти с камер, телефоны и документы. По его словам, в комендатуре их также допрашивали сотрудники спецслужб.