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Разведка Украины опасается попытки свержения Зеленского весной

Комитет по вопросам разведки при президенте Украины Владимире Зеленском ожидает, что весной может быть предпринята попытка свержения главы государства, легитимность которого будет поставлена под сомнение.

"Спецоперация "Майдан-3" достигнет своей кульминации в марте - мае 2024 года", - говорится в заявлении комитета, опубликованном в телеграм-канале Главного управления разведки (ГУР) при Минобороны Украины.

По убеждению комитета, в ближайшие недели произойдут "попытки разжигания конфликтов, как внутри Украины, так и в других точках мира", а легитимность Зеленского после 20 мая может быть поставлена под сомнение. Комитет также утверждает, что ситуацию на Украине планируют "раскачать" к первой половине июня и тогда нанести Киеву военное поражение на востоке страны.

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Операция якобы будет проводиться в целях "рассорить всех со всеми, в том числе представителей политического руководства", посеять панику, "вбить клин между военными и гражданскими" и сорвать мобилизацию. В этой связи комитет призвал граждан и западных партнеров усилить "всеобъемлющие меры безопасности".

На Украине активно обсуждают вопрос о легитимности власти в условиях отсутствия парламентских и президентских выборов, которые нельзя проводить во время военного положения. Ранее экс-посол страны в Великобритании Вадим Пристайко признавал, что и западные партнеры Киева обеспокоены тем, что срок президентских полномочий Зеленского должен вскоре завершиться.

В свою очередь лидеры оппозиционных партий "Европейская солидарность" и "Батькивщина" Петр Порошенко и Юлия Тимошенко выступили с идеей создания коалиционного правительства с целью предотвратить кризис легитимности. Оппозиционный депутат Александр Дубинский утверждал, что полномочия Зеленского по конституции истекают в ночь на 21 мая. В свою очередь бывший председатель украинского парламента Дмитрий Разумков отмечал, что в мае этого года президентские полномочия по конституции должны перейти к спикеру Верховной рады.

Во вторник издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники в администрации сообщило, что офис президента подготовил текст обращения в Конституционный суд Украины относительно легитимности пребывания Зеленского у власти после 20 мая.

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