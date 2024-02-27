МИД Франции допустил присутствие западных военных на Украине

Некоторые виды помощи могут потребовать присутствия западных военных на территории Украины. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава МИД Франции Стефан Сежурне.

На заседании Национального собрания республики он отметил, что речь идёт, например, «о разминировании, киберугрозах, производстве оружия на территории Украины».

По его словам, для этого может потребоваться присутствие западных военных «без пересечения черты соучастия в конфликте».

«Ничего нельзя исключать, и на сегодняшний день такова позиция президента республики», - заключил Сежурне.