Телеведущая расплакалась в прямом эфире из-за новостей о пропаже коллеги

«Мне трудно говорить о Джесси в прошедшем времени, потому что он был нам как друг, как младший брат», — сказала Харрис со слезами на глазах.

По словам телеведущей, прошедшая неделя оказалась тяжелой для всех сотрудников телеканала, так как появилась информация о пропаже 26-летнего Бэрда. При этом сотрудники полиции делятся лишь пессимистичными прогнозами насчет судьбы сотрудника. Харрис отметила, что пропавший всегда был радостным и доброжелательным человеком, который заботился о своих близких и любил свою семью. Она выразила соболезнования родственникам Бэрда.