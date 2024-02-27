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В Армении прокомментировали возможный визит Зеленского в Ереван

Возможный визит президента Украины Владимира Зеленского в Ереван будет провокацией против Армении и точкой невозврата для ее отношений с Россией. Об этом депутат Национального собрания республики от оппозиционной фракции «Армения» Арегназ Манукян заявила на пленарном заседании парламента, передает РИА Новости.

В Армении прокомментировали возможный визит Зеленского в Ереван
© Lenta.ru

По ее мнению, визит украинского лидера в Ереван пытаются организовать внешние силы для открытия второго фронта против Москвы.

«[Премьер-министру Армении] Николу Пашиняну в этом представлении отведена роль армянского Зеленского или [бывшего президента Грузии Михаила] Саакашвили. Пашинян, исходя из своих личных расчетов и интересов, превратил Армению в разменную монету в противостоянии России с Западом, Запада с Ираном», — добавила Манукян.

Ранее о подготовке визита Зеленского в Армению сообщал армянский телеканал Factor TV. Комментируя эту информацию, спикер парламента Армении Ален Симонян выразил надежду, что возможная поездка президента Украины «принесет позитивные изменения».

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