В Армении прокомментировали возможный визит Зеленского в Ереван

Возможный визит президента Украины Владимира Зеленского в Ереван будет провокацией против Армении и точкой невозврата для ее отношений с Россией. Об этом депутат Национального собрания республики от оппозиционной фракции «Армения» Арегназ Манукян заявила на пленарном заседании парламента, передает РИА Новости.