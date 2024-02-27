В ООН объяснили, почему не помогают населению новых российских регионов
Учреждения ООН не оказывает поддержку жителям новых регионов России, в частности, из-за политических аспектов. С таким заявлением выступил на брифинге в Женеве пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке, передает РИА Новости.
Агентство попросило пресс-секретаря ответить на вопрос о том, почему население новых регионов РФ не получает от ООН помощи.
«Позвольте мне задать ваш вопрос людям, которые смогут ответить. Я сам сейчас ничего не могу добавить», - указал Лаерке.
Он пояснил, что Управление ООН не имеет представительства в России. В этой связи, как заявил пресс-секретарь, у нет нет никого из организации, с кем он мог бы связаться.
Напомним, что с 23 по 27 сентября 2022 года на территориях четырех регионов прошли референдумы по вопросу вхождения в состав РФ. 5 октября президент России Владимир Путин подписал закон о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Глава российской межведомственной делегации, заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявлял, что ООН и другим международным организациям следует объективно оценивать положение на новых российских территориях.