В ООН объяснили, почему не помогают населению новых российских регионов

Учреждения ООН не оказывает поддержку жителям новых регионов России, в частности, из-за политических аспектов. С таким заявлением выступил на брифинге в Женеве пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке, передает РИА Новости.

Агентство попросило пресс-секретаря ответить на вопрос о том, почему население новых регионов РФ не получает от ООН помощи.

«Позвольте мне задать ваш вопрос людям, которые смогут ответить. Я сам сейчас ничего не могу добавить», - указал Лаерке.

Он пояснил, что Управление ООН не имеет представительства в России. В этой связи, как заявил пресс-секретарь, у нет нет никого из организации, с кем он мог бы связаться.