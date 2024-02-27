Генсек НАТО прокомментировал слова Макрона об отправке войск
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии у альянса плана по отправке своих военных на территорию Украины, передает РИА Новости.
По словам Столтенберга, союзники по НАТО оказывают беспрецедентную поддержку украинской стороне.
«Мы делали это с 2014 года и увеличили с начала полномасштабной операции. Но у нас нет планов отправлять на Украину военные силы НАТО», - подчеркнул генсек альянса.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления перед журналистами по итогам конференции по поддержке Украины, которая прошла в Париже, заявил, что лидеры западных стран обсуждают возможность отправки войск. Однако, как уточнил французский лидер, консенсуса стороны не достигли.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, в свою очередь, отметил, что отправка войск НАТО на Украину стала бы объявлением войны России.