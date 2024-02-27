$92.63-0.12100.18-0.26
Войти в почту

Генсек НАТО прокомментировал слова Макрона об отправке войск

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии у альянса плана по отправке своих военных на территорию Украины, передает РИА Новости.

По словам Столтенберга, союзники по НАТО оказывают беспрецедентную поддержку украинской стороне.

«Мы делали это с 2014 года и увеличили с начала полномасштабной операции. Но у нас нет планов отправлять на Украину военные силы НАТО», - подчеркнул генсек альянса.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления перед журналистами по итогам конференции по поддержке Украины, которая прошла в Париже, заявил, что лидеры западных стран обсуждают возможность отправки войск. Однако, как уточнил французский лидер, консенсуса стороны не достигли.

Макрон не исключил возможности отправки войск стран Запада на Украину

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, в свою очередь, отметил, что отправка войск НАТО на Украину стала бы объявлением войны России.

В мире
Видео
Эммануэль Макрон
Йенс Столтенберг
Константин Косачев
НАТО
Совет Федерации
Украина
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости