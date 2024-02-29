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Власти Эстонии призвали Запад рассматривать все варианты помощи Украине

Западу стоит рассматривать все возможные варианты помощи Украине, в том числе и отправку своих солдат в страну. С таким призывом Эстонии Кая Каллас в интервью телеканалу Sky News.

Власти Эстонии обратились к Западу по поводу Украины
© Janis Laizans / Reuters

Она отметила, что, несмотря на заявления России, подобный шаг нельзя считать стремлением к эскалации, поскольку он необходим для обороны Украины. По словам политика, Москва пытается запугать западные страны, но это не должно их останавливать. «Мы не должны бояться и не должны воздерживаться от решений, которые намеревались принять», — подчеркнула она.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность отправки военных стран ЕС и НАТО на Украину. Он отметил, что для безопасности в Европе необходимо поражение России на Украине.

В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что отправка западных войск на Украину приведет к неизбежному прямому столкновению России и НАТО.

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