Власти Эстонии обратились к Западу по поводу Украины

Западу стоит рассматривать все возможные варианты помощи Украине, в том числе и отправку своих солдат в страну. С таким призывом Эстонии Кая Каллас в интервью телеканалу Sky News.

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Она отметила, что, несмотря на заявления России, подобный шаг нельзя считать стремлением к эскалации, поскольку он необходим для обороны Украины. По словам политика, Москва пытается запугать западные страны, но это не должно их останавливать. «Мы не должны бояться и не должны воздерживаться от решений, которые намеревались принять», — подчеркнула она.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность отправки военных стран ЕС и НАТО на Украину. Он отметил, что для безопасности в Европе необходимо поражение России на Украине.