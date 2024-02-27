Обзор ИноСМИ: Макрон о поражении России и угрозы США в адрес Турции
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«Поражение России необходимо ради стабильности в Европе»
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости нанести поражение России ради «безопасности и стабильности» в Европе. Такую точку зрения он высказал в ходе пресс-конференции в Париже по итогам встречи по поддержке Украины, пишет французская газета Le Figaro.
Также французский лидер не исключил отправку в будущем войск на Украину, заметив однако, что согласия по этому вопросу среди западных союзников пока нет. «Мы сделаем все необходимое для того, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну», - подчеркнул Макрон, особо обратив при этом внимание на то, что западные страны «не воюют с русским народом».
«Мир на Украине невозможен без переговоров с участием России»
Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер по итогам встречи в поддержку Украины, которая прошла в Париже, выразил уверенность, что невозможно достичь мирного урегулирования без участия в переговорах России. Его слова приводит австрийское издание Exxpress.
По мнению Нхаммера, необходимо, чтобы «убийства прекратились», но для достижения мира потребуются переговоры. «[Президент России Владимир] Путин нужен нам за столом переговоров, потому что иначе мы не достигнем мира», - заметил австрийский политик, заявив о готовности встретиться с российским лидером, если это «будет полезно».
В Турции заявили об угрозах США из-за торговли с Россией
Американские дипломаты угрожают турецким компаниям и финансовым учреждениям, ведущим работу с Россией, внесением в санкционные списки. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет турецкая газета Aydınlık.
В частности, источник издания отметил, что одним из тех, кто предупреждал о возможных проблемах при работе с Россией, был Гюлин Кан Юксельтан. По его словам, на визитной карточке была указана должность - «специалист по экспортному контролю, Бюро промышленности и безопасности, Министерство торговли США». Сам Юксельтан не стал опровергать информацию о визитах.
Плавучий барьер появился у спорного острова в Южно-Китайском море
Плавучий барьер был установлен у спорного острова Хуанъянь (риф Скарборо) в Южно-Китайском море, где часто сталкивались филиппинские корабли и суда береговой охраны Китая. Об этом со ссылкой на данные спутниковых снимков, сделанных Maxar Technologies, пишет американское агентство Reuters.
Издание напомнило, что появлению заграждения, которое находится в устье отмели и блокирует ее, предшествовал инцидент с филиппинским судном. Китайская береговая охрана утверждала, что оно «незаконно вторглось» в воды КНР.
Шольц избегает говорить о победе Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц избегает в своих заявлениях формулировки, что Украина должна победить в конфликте с Россией. Вместо этого он отмечает, что необходимо не дать России одержать победу. На слова немецкого политика обратило внимание агентство DPA.
«Я придерживаюсь той формулировки, которую выбрал. России необходимо помешать выиграть эту войну», - заметил Шольц на конференции, организованной агентством.