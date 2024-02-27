Обзор ИноСМИ: Макрон о поражении России и угрозы США в адрес Турции

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«Поражение России необходимо ради стабильности в Европе»

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости нанести поражение России ради «безопасности и стабильности» в Европе. Такую точку зрения он высказал в ходе пресс-конференции в Париже по итогам встречи по поддержке Украины, пишет французская газета Le Figaro.

Также французский лидер не исключил отправку в будущем войск на Украину, заметив однако, что согласия по этому вопросу среди западных союзников пока нет. «Мы сделаем все необходимое для того, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну», - подчеркнул Макрон, особо обратив при этом внимание на то, что западные страны «не воюют с русским народом».

«Мир на Украине невозможен без переговоров с участием России»

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер по итогам встречи в поддержку Украины, которая прошла в Париже, выразил уверенность, что невозможно достичь мирного урегулирования без участия в переговорах России. Его слова приводит австрийское издание Exxpress.

По мнению Нхаммера, необходимо, чтобы «убийства прекратились», но для достижения мира потребуются переговоры. «[Президент России Владимир] Путин нужен нам за столом переговоров, потому что иначе мы не достигнем мира», - заметил австрийский политик, заявив о готовности встретиться с российским лидером, если это «будет полезно».

В Турции заявили об угрозах США из-за торговли с Россией

Американские дипломаты угрожают турецким компаниям и финансовым учреждениям, ведущим работу с Россией, внесением в санкционные списки. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет турецкая газета Aydınlık.

В частности, источник издания отметил, что одним из тех, кто предупреждал о возможных проблемах при работе с Россией, был Гюлин Кан Юксельтан. По его словам, на визитной карточке была указана должность - «специалист по экспортному контролю, Бюро промышленности и безопасности, Министерство торговли США». Сам Юксельтан не стал опровергать информацию о визитах.

Плавучий барьер появился у спорного острова в Южно-Китайском море

Плавучий барьер был установлен у спорного острова Хуанъянь (риф Скарборо) в Южно-Китайском море, где часто сталкивались филиппинские корабли и суда береговой охраны Китая. Об этом со ссылкой на данные спутниковых снимков, сделанных Maxar Technologies, пишет американское агентство Reuters.

Издание напомнило, что появлению заграждения, которое находится в устье отмели и блокирует ее, предшествовал инцидент с филиппинским судном. Китайская береговая охрана утверждала, что оно «незаконно вторглось» в воды КНР.

Шольц избегает говорить о победе Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц избегает в своих заявлениях формулировки, что Украина должна победить в конфликте с Россией. Вместо этого он отмечает, что необходимо не дать России одержать победу. На слова немецкого политика обратило внимание агентство DPA.